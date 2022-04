Hamburg: Doch noch keine Einigung beim Blankeneser Osterfeuer Stand: 04.04.2022 17:16 Uhr Erst hieß es am Montag: Die Blankeneser Osterfeuer finden dieses Jahr statt. Aber das Bezirksamt Altona ruderte am Nachmittag zurück und sagte, es gebe noch keine Einigung.

Der Feuerbauer Walter Scheuerl erklärte: "Wir Blankeneser werden das Forderungspapiert des Bezirksamts unterschreiben. Mit nur minimalen redaktionellen Änderungen stimmen wir zu."

Offene Fragen seitens des Bezirksamts Altona

Doch aus der Rückmeldung der Blankeneser Feuerbauer hätten sich laut eines Sprechers des Bezirksamts noch offene Fragen ergeben. So, dass "eine Einigung der beiden Parteien mit dem heutigen Tag noch nicht erzielt werden konnte" - und damit die Voraussetzung für die Osterfeuer am Elbstrand.

Bezirksamt will erneut einen Gegenvorschlag machen

Das Bezirksamt Altona ärgert vor allem, dass die Feuerbauer jede Haftung für die vier Osterfeuer von sich gewiesen haben. Das Amt mache noch am Montag einen Gegenvorschlag, den die Feuerbauer dann wieder beantworten sollen.

Vor Corona kamen bis zu 25.000 Menschen

In den Jahren vor Corona waren nach Polizeiangaben bis zu 25.000 Menschen am Karsamstag zu den vier großen Feuern an den Elbstrand geströmt. In den vergangenen beiden Jahren waren sie wegen der Pandemie abgesagt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.04.2022 | 16:00 Uhr