Hamburg: Abschlussprüfungen noch mal mit Corona-"Bonus"

Stand: 05.01.2023 15:00 Uhr

Schülerinnen und Schüler in Hamburg bekommen in diesem Jahr noch einmal einen Corona-"Bonus": Wichtige Prüfungen werden etwas leichter gemacht - so wie in den vergangenen beiden Jahren. Die Schulbehörde folgt damit einem Beschluss der Kultusministerkonferenz.