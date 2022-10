Stand: 19.10.2022 19:40 Uhr HSV wochenlang ohne Jatta und Heyer

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in den kommenden Wochen auf seine Stammspieler Bakery Jatta und Moritz Heyer verzichten. Wie der HSV am Mittwochabend mitteilte, zog sich Offensivmann Jatta im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Dienstagabend beim Bundesligisten RB Leipzig (0:4) einen doppelten Außenbandriss im Sprunggelenk zu. Defensiv-Allrounder Heyer erlitt einen Außenbandriss im Sprunggelenk sowie eine Zerrung des Syndesmosebandes.

