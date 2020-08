Stand: 05.08.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

Gruner+Jahr-Haus: Stadt tritt von Kauf zurück

Die Stadt Hamburg kauft nun doch nicht das markante Gruner+Jahr-Verlagshaus am Baumwall. Stattdessen übernimmt ein Konsortium, angeführt vom New Yorker Immobilienkonzern Tishman Speyer, das denkmalgeschützte Gebäude unterhalb des Michels. Die Summe soll geheim bleiben.

Stadt war als Käufer eingesprungen

Eigentlich wollte die Stadt das Verlagsgebäude für die Uni kaufen. Dafür wurden Pläne entwickelt. Doch Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ist nicht traurig, dass Tishman Speyer mehr geboten hat. Denn Hamburg sei beim Kaufvertrag vor vier Jahren nur eingesprungen, weil Gruner+Jahr keinen Käufer fand, aber das Geld für einen Neubau in der Hafencity brauchte.

Lukratives Angebot aus New York

Vor einem halben Jahr kam dann der New Yorker Immobilienkonzern mit einem sehr lukrativen Angebot auf den Verlag Gruner+Jahr zu, der noch im Besitz des Verlagsgebäudes ist. Dessen Chefin Julia Jäkel willigte in Gespräche auch mit der Stadt ein, die sehr partnerschaftlich verliefen, so Dressel: "Wir haben tatsächlich Rücktrittsrechte im Vertrag von 2016 vereinbart und haben jetzt eine Aufhebungs-Vereinbarung getroffen." Dem Corona-geplagten Haushalt bleibt nun eine Riesenausgabe erspart. Für die Wissenschaft soll es andere Flächen geben, ergänzte Kultursenator Carsten Brosda (SPD).

Ein Marktplatz in Erdgeschoss

Florian Reiff, Geschäftsführer des Käufers, will das Haus am Baumwall denkmalgerecht umbauen - für Büros der Gesundheits- und Medienbranche. Und er will das Erdgeschoss öffnen: "Wir können uns vorstellen, dort eine Art Marktplatz zu schaffen mit Manufakturen, Anbietern lokaler Produkte und Gastronomie. Sicherlich ist der Wohnungsbau auch eine für die Innenstadt wichtige Beimischung."

Gruner+Jahr zieht in die Hafencity

Wie viele Wohnungen an der Michel-Wiese entstehen, will er mit Politik und Anwohnenden absprechen. Gruner+Jahr bleibt bis zur Fertigstellung seines Neubaus in der Hafencity als Mieter im alten Verlagsgebäude am Baumwall.

Wende beim Verkauf des Gruner+Jahr-Gebäudes NDR 90,3 - 05.08.2020 06:00 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard







