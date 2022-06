Grünen-Politikerin Husen nach Unfall mit Rennrad gestorben Stand: 28.06.2022 18:24 Uhr Die langjährige Grünen-Politikerin und frühere Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, Katja Husen, ist im Alter von 46 Jahren bei einem Rennradunfall gestorben.

"Katja Husen wurde buchstäblich aus dem Leben gerissen. Ihr viel zu früher Tod macht uns fassungslos", erklärten Hamburgs Grünen-Vorsitzende Maryam Blumenthal und ihr Stellvertreter Leon Alam am Dienstag. "Noch vor ein paar Tagen hat sie voller Begeisterung von dem geplanten Radmarathon erzählt, auf dem sie am Wochenende den tödlichen Unfall hatte." Husen hinterlässt eine Tochter und einen Partner.

Trotz Fahrradhelm schwerste Kopfverletzungen

Nach Angaben der Polizei war Husen am Sonntagmorgen beim 29. Rosenheimer Radmarathon in Bayern am Sudelfeld auf der Bundesstraße 307 in Fahrtrichtung Bayrischzell mit ihrem Rennrad schwer gestürzt. Trotz eines Fahrradhelms zog sie sich schwerste Kopfverletzungen zu, wie die Polizeiinspektion Miesbach mitteilte. Husen sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, wo sie am Dienstag gestorben sei.

"Sie war voller Lebenslust und Empathie"

"Katjas Energie hätte für drei gereicht, sie war voller Lebenslust und Empathie", erklärten Blumenthal und Alam. Sie habe besonders auf diejenigen geschaut, die nicht genug gesehen und nicht gehört würden in unserer Gesellschaft. Es sei ihr ein großes Anliegen gewesen, Ungerechtigkeiten systematisch aufzulösen. Die Biologin und Geschäftsführerin des Zentrums für Molekulare Neurobiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) war nach Parteiangaben mehr als 20 Jahre in den unterschiedlichsten Funktionen bei den Grünen aktiv. Ob als Bürgerschaftsabgeordnete, Mitglied im Bundesvorstand, Mitglied im Landesvorstand, designierte Bezirksamtsleiterin oder Bundestagskandidatin: "Wir verlieren einen sehr klugen, kämpferischen Menschen mit dem Herz am rechten Fleck und eine gute Freundin."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.06.2022 | 18:30 Uhr