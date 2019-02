Stand: 28.02.2019 06:00 Uhr

Grüne profitieren mehr vom Regieren als die SPD

Die Mehrheit der Hamburger ist mit der Arbeit des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD) zufrieden. Das geht aus einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal hervor. An die Werte seines Amtsvorgängers Olaf Scholz kommt Tschentscher zwar nicht heran, aber ein Jahr nach seinem Amtsantritt als Bürgermeister heben 54 Prozent der Hamburger den Daumen. Scholz erreichte in einer Umfrage vor drei Jahren 69 Prozent. Dicht auf Tschentscher folgt die Wissenschaftsenatorin und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) mit 43 Prozent. Sie konnte ihre Popularität seit der Amtsübernahme ausbauen. Fegebank ist damit die große Gewinnerin, seitdem die Grünen mitregieren.

So zufrieden sind die Hamburger mit den Politikern NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.02.2019 06:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ist mit 54 Prozent der mit Abstand populärste Politiker in Hamburg wie eine aktuelle Umfrage ergab. An seinen Vorgänger kommt er damit jedoch nicht ran.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gesicht der Opposition ist eine Linke

Das Gesicht der Opposition ist Cansu Özdemir von der Linken, deren Arbeit ein Drittel der Hamburger schätzen (34 Prozent). Nur jeder fünfte Hamburger (19 Prozent) ist mit der Arbeit von CDU-Fraktionschef André Trepoll zufrieden. Schlusslicht ist die FDP-Fraktionschefin Anna von Treuenfels- Frowein mit 8 Prozent, die hinter ihrem Fraktionskollegen Michael Kruse mit 15 und hinter AfD-Fraktionschef Alexander Wolf mit 11 Prozent liegt.

SPD genießt Vertrauen, büßt aber Zuspruch ein

Das trauen die Hamburger den Parteien zu NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.02.2019 16:00 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Bei der Lösung der Probleme der Stadt genießt die SPD laut einer aktuellen Studie derzeit das größte Vertrauen, büßt aber insgesamt an Zuspruch ein. Die Grünen stehen auch nicht übel da.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bei der Lösung der Probleme der Stadt genießt die SPD aktuell laut Umfrage in der Mehrzahl der abgefragten Felder von Verkehr über Bildung bis Innere Sicherheit das größte Vertrauen, büßt aber insgesamt an Zuspruch ein. In den Feldern soziale Gerechtigkeit, Bildung und Wohnungspolitik werden der SPD die größten Kompetenzen zugeschrieben. Allerdings mit deutlichen Verlusten im Vergleich zu 2015. Die mit regierenden Grünen konnten hingegen ihre ihnen zugeschriebenen Kompetenzen etwa in Sachen bezahlbarer Wohnraum weiter ausbauen.

Auf die CDU will in Sachen Verkehr beispielsweise nur jeder Fünfte vertrauen. Dagegen sieht ein Drittel der Befragten die CDU beim Thema Verbrechensbekämpfung vorne. Die Linke erzielt ihren besten Wert beim Punkt soziale Gerechtigkeit, der FDP wird in Bildungsfragen das meiste zugetraut und der AfD bei der Inneren Sicherheit.

Hier können Sie sich noch einmal durch die Ergebnisse der Umfrage klicken:

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.02.2019 | 06:00 Uhr