Großeinsatz in Lurup: Feuer nach Familiendrama

Ein Wohnungsbrand in Hamburg-Lurup mit mehreren Verletzten ist offenbar das Resultat eines Familiendramas. Nach Informationen der Polizei war ein 49-jähriger Mann am Freitagnachmittag in die Wohnung seiner 40 Jahre alten Ex-Partnerin gekommen und hatte sie niedergestochen. Den gemeinsamen zehnjährigen Sohn soll der Mann laut NDR 90,3 mit Benzin übergossen und angezündet haben.

Wohnungsbrand in Lurup: Offenbar Familiendrama NDR 90,3 - 01.05.2020 19:40 Uhr Bei einem Wohnungsbrand in Lurup sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Offenbar hat sich ein Familiendrama abgespielt. Ingmar Schmidt berichtet aus Lurup.







Drei Familienmitglieder lebensgefährlich verletzt

Die Frau erlitt schwere Stichverletzungen. Der Sohn und der Mann wurden ebenfalls schwer verletzt, teils zogen sie sich lebensgefährliche Verbrennungen zu. Sowohl die Mutter als auch der Sohn mussten mit dem Hubschrauber in Kliniken geflogen werden. Die gemeinsame zwölfjährige Tochter des Paares ist schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus - wie auch ihr Vater.

Drehleitern im Einsatz

Durch die Rauchgase wurden nach Informationen der Feuerwehr zudem drei Polizisten leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Zudem wurden 15 weitere Menschen aus dem fünfgeschossigen Haus in der Luruper Haupstraße nahe dem Eckhofplatz geholt. Wie Augenzeugen NDR 90,3 berichteten, erfolgte das zum Teil über Drehleitern. Die anderen Hausbewohner blieben unverletzt.

Mordkommission ermittelt

Bei dem Großaufgebot waren mehrere Fahrzeuge der Polizei, Rettungswagen und Feuerwehren im Einsatz. 60 Feuerwehrleute konnten das Feuer schließlich löschen. Wegen der Löscharbeiten war die Luruper Hauptstraße zwischen Elbgaustraße und Lüttkamp zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Beamte des Kriminaldauerdienstes sowie der Mordkommission und des Branddezernats haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

