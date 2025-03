Stand: 15.03.2025 20:41 Uhr Große Spendensammel-Aktion in Bahrenfeld

In Bahrenfeld haben die drei Vereine "Der Hafen hilft", "Westwind" und "Hamburger Hilfskonvoi' am Sonnabend Spenden gesammelt. Im Zentrum für Soziallogistik in der Schnackenburgallee konnten von 10 bis 17 Uhr beispielsweise Kleidung, Elektrogeräte oder Geschirr abgegeben werden. Sie werden an Organisationen weitergegeben, die Menschen in Not unterstützen. Der Bedarf ist laut der Vereine zuletzt stark gestiegen, durch teurere Lebenshaltungskosten und Inflation.

