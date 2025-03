Stand: 14.03.2025 11:00 Uhr Grippewelle in Hamburg flacht langsam ab

In Hamburg ist die Zahl der Infektionen in der vergangenen Woche relativ deutlich heruntergegangen. Laut Hygiene-Institut wurden rund 860 Fälle offiziell gemeldet - das sind gut 400 Fälle weniger als in der letzten Februarwoche. Was sich aber auch schon zeigt: Dieses Jahr war die Grippewelle deutlich stärker als im vergangenen Jahr. Bislang starben 59 Menschen nachweislich an den Folgen einer Grippe - sechs mehr als im Vorjahr. Und auch Corona spielt gerade kaum eine Rolle - nur gut 50 Fälle wurden in der vergangenen Woche gemeldet.

