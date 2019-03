Stand: 01.03.2019 10:29 Uhr

Gleich live: Greta Thunberg bei Klima-Demo in Hamburg

Statt zur Schule zu gehen protestieren zurzeit Tausende Schüler aus Norddeutschland in der Hamburger Innenstadt für einen besseren Klimaschutz. Der Protestzug der "Fridays-for-Future"-Kundgebung wird von einer prominenten Unterstützerin angeführt: Die 16-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg, die die Bewegung ins Rollen brachte, ist mit dem Zug aus Schweden angereist.

Mit Applaus begrüßt

Sie wurde bei ihrer Ankunft auf dem Gänsemarkt mit Applaus und Trillerpfeifen begrüßt. Der anschließende Demonstrationszug soll bis zum Rathausmarkt führen. Dort soll die 16-Jährige, die nach ihren Auftritten auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz (Katowice) und beim Weltwirtschaftsforum in Davos weltberühmt wurde, auch eine kurze Rede halten.

Staus in der Innenstadt

Im Innenstadtbereich kam es zu längeren Staus. Die Polizei forderte Autofahrer auf, den Bereich bis um 11 Uhr weit zu umfahren. 3.000 Teilnehmer waren zu der Demonstration angemeldet worden. Allein in der vergangenen Woche hatten sich laut Polizei rund 800 Schüler beteiligt. Diesmal wollten sich auch Jugendliche zum Beispiel aus Lüneburg auf den Weg in die Hansestadt machen. Zudem ist heute der letzte Schultag vor den Hamburger Schulferien.

Hamburger Schulbehörde bleibt hart

Die Schulbehörde in der Hansestadt bleibt derweil hart: Wer in der Schulzeit für den Klimaschutz auf die Straße geht, wird als Schulschwänzer betrachtet. Mit allen disziplinarischen Konsequenzen - vom Gespräch mit den Eltern, über Einträge ins Zeugnis bis zu möglicherweise 0 Punkten für das Mündliche. Das teilte die Schulbehörde auf Anfrage von NDR 90,3 mit. Auch hätten Schulen nicht die Möglichkeit, Schüler für die Demo zu befreien. Geschehe das, werde die Schulaufsicht dem nachgehen. Daran ändere sich auch nichts durch den Besuch von Greta Thunberg in Hamburg.

Auf die Frage von NDR 90,3, ob die Schulbehörde den Streiks auch Positives abgewinnen könne, kam die Antwort: Sympathie oder Antipathie seien keine relevanten Kriterien im Handeln einer Behörde. Die Linke kritisierte die Haltung der Behörde: "Statt die Schulen in ihrer Selbstverantwortung zu stärken und außerunterrichtliche Projekte zu fördern, fallen Schulsenator Ties Rabe wieder nur Sanktionen ein", sagte die Linken-Fraktionsvorsitzende Sabine Boeddinghaus. "Wir müssen als Eltern- und Großelterngeneration endlich begreifen, dass den jungen Menschen der Kampf gegen den Klimawandel ernst ist. Und wir können darüber heilfroh sein." Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert, Nachhaltigkeit und Klimaschutz stärker in den Unterricht einzubeziehen.

Thunberg demonstriert seit vergangenem August jeden Freitag vor dem Reichstag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm für mehr Klimaschutz. Durch ihre Aktion ist sie weit über die Grenzen Schwedens hinaus bekannt geworden. Nach ihrem Vorbild gehen mittlerweile Zehntausende Schüler in verschiedenen Ländern freitags nicht mehr zur Schule, sondern demonstrieren und fordern die Politik ihres jeweiligen Landes auf, sich stärker fürs Klima einzusetzen. Im Internet schlägt der Aktivistin aber auch Hass entgegen.

Schleswig-Holstein ist wohlwollender

In Schleswig-Holstein gab es jüngst Anerkennung für die Schüler, die sich für besseren Klimaschutz engagieren. Sie finde es klasse, dass sich Schüler auch in Schleswig-Holstein aktiv für ihre Zukunft einsetzen, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Dass die Aktionen während der Schulzeit stattfinden, davon ist die Ministerin hingegen nicht begeistert.

