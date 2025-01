Stand: 13.01.2025 08:49 Uhr Glätteunfall in Finkenwerder: SUV prallt gegen Laterne

Am Montagmorgen hat es einen Glätteunfall in Finkenwerder gegeben. Kurz vor dem Airbuswerk am Neßdeich kam der Fahrer eines SUV auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen. Beim Einbiegen auf das Gelände krachte er dann gegen eine Straßenlaterne. Die Airbus-Werkfeuerwehr leistete Erste Hilfe. Der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

