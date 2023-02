Stand: 06.02.2023 07:10 Uhr Gewerkschaft ver.di ruft zu Warnstreik bei der Post auf

Die Gewerkschaft ver.di hat am Montag und Dienstag zu einem bundesweiten Warnstreik bei der Post aufgerufen. Beschäftigte in den Brief- und Paketzentren und auch die Postbotinnen und Postboten sollen ihre Arbeit niederlegen. So will ver.di vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt den Druck erhöhen. Schon im Januar hatte es auch in Hamburg an mehreren Tagen Warnstreiks gegeben.

