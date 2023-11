Stand: 30.11.2023 11:07 Uhr Generalstaatsanwaltschaft Hamburg: Mutmaßlicher Reichsbürger verhaftet

In Bad Bramstedt hat die Polizei einen mutmaßlichen Reichsbürger verhaftet. Laut Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, die die Ermittlungen führt, soll der 66-Jährige an den Umsturzplänen der Gruppe um den Frankfurter Geschäftsmann Heinrich Prinz Reuß beteiligt gewesen sein. Die Gruppe war vor einem Jahr aufgeflogen, damals wurden zwei Dutzend Verdächtige festgenommen. Es gab aber Hinweise auf weitere Beteiligte, darunter den 66-Jährigen, der an mindestens einem Treffen der Gruppe teilgenommen haben soll. Weil der Verdacht bestand, der Mann könne einen Revolver besitzen, wurden seine Wohnung und ein Wohnwagen durchsucht. Waffen wurden dort aber nicht gefunden.

