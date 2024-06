Stand: 06.06.2024 19:30 Uhr Gedenktafel erinnert an NS-Opfer einer Mädchenschule

Im Juni 2023 wurden am Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium in Eimsbüttel neun Stolpersteine für ehemalige Schülerinnen und Lehrerinnen der damaligen Mädchen-Oberschule eingeweiht, die dem NS-Regime zum Opfer fielen. Jetzt folgte eine Gedenktafel. Schülern und Schülerinnen des Gymnasiums haben dafür ein Jahr lang die Schicksale der Schülerinnen und Lehrerinnen recherchiert. 130 Namen sind auf der Tafel zu lesen. An der Feier in der Bundesstraße nahmen auch Familienangehörige der Opfer teil. Mit dabei war auch der Landesrabbiner der jüdischen Gemeinde in Hamburg.

