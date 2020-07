Stand: 17.07.2020 11:10 Uhr - NDR 90,3

Galeria Karstadt Kaufhof: Filiale im AEZ gerettet

Die Filiale des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof im Hamburger Alstertal-Einkaufszentrum ist offenbar gerettet. Das teilte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Konzerns, Jürgen Ettl, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach Zugeständnissen der Vermieter sei eine Schließung des Standorts im AEZ abgewendet, so Ettl. Auch die Warenhäuser in Berlin-Lichtenberg, Bielefeld, Leonberg, Nürnberg-Langwasser und Singen seien vom Tisch.

Hunderte Arbeitsplätze bundesweit gerettet

Die Zahl der insgesamt von der Schließung bedrohten Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof sinkt damit den Angaben zufolge von 62 auf 50. Damit könnten bundesweit 500 Arbeitsplätze gerettet werden. Ettl betonte, er hoffe, dass es gelingen werden, noch weitere Filialen vor der Schließung zu bewahren. "Aufgeben ist für uns keine Option", so Ettl weiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hamburg hatten immer wieder für den Erhalt von Standorten in der Hansestadt demonstriert. In Wandsbek und Bergedorf versammelten sie sich zu Schweigemärschen.

Senat an Gesprächen über Hamburger Standorte beteiligt

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hatte sich an der Kundgebung in Wandsbek beteiligt. Er sagte damals, dass die Stadt an Gesprächen über die Zukunft der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Standorte in Hamburg beteiligt sei. Corona dürfe nicht der Vorwand für einen Kahlschlag bei der Warenhauskette sein. Insgesamt hat der Konzern in der Hansestadt rund 1.000 Beschäftigte.

