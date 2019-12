Stand: 22.12.2019 07:46 Uhr - NDR 90,3

Fußgänger stirbt bei Unfall in Reinbek

Ein 42-jähriger Fußgänger aus Hamburg ist in Reinbek von einem Auto angefahren worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei war der Mann mit seiner Frau am späten Sonnabend zu Fuß am Fahrbahnrand auf einer Landstraße nahe der Hamburger Stadtgrenze unterwegs, als der Fußgänger von dem Wagen erfasst wurde. Sanitäter versuchten vergeblich, den Mann zu reanimieren, teile die Polizei Lübeck mit.

Tödlicher Unfall bei Reinbek NDR 90,3 - 22.12.2019 08:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt An der Hamburger Stadtgrenze in Reinbek ist am Abend ein Fußgänger bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Unfall ereignete sich auf der Hamburger Straße, die an der Stelle durch ein dunkles Waldstück zwischen Reinbek und dem Hamburger Stadtteil Lohbrügge verläuft. Ein Seelsorger kümmerte sich um die Ehefrau, die zwar körperlich unversehrt blieb, den Unfall aber miterlebt hatte.

Polizei ermittelt nach Fahrerflucht

Der Mann oder die Frau am Steuer des Unfallautos flüchtete, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Die Polizei hat nach eigenen Angaben inzwischen den beschädigten Wagen gefunden, und zwar im Stadtteil Lohbrügge. Zahlreiche Streifenwagen hatten noch am späten Sonnabend die umliegenden Wohnstraßen nach dem Unfallwagen durchkämmt. "Die Suche nach dem geflüchteten Fahrer geht weiter", betonte ein Polizeisprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.12.2019 | 08:00 Uhr