Fünf Polizisten in Hamburg bei Verfolgungsjagd verletzt

Ein betrunkener Autofahrer hat sich in der Nacht zum Freitag eine wilde Verfolgungsjad mit der Polizei geliefert. Am Ende waren fünf Polizisten und der geflüchtete Fahrer leicht verletzt. Alles begann auf der Esplanade: Ein Auto fuhr eine Baustellenabsicherung um und gab anschließend kräftig Gas. Daraufhin rief ein Zeuge die Polizei. Der VW Sharan raste weiter in Richtung Altona. Mehrere Streifenwagen folgten ihm, die Polizisten fanden ihn in der Bernstorffstraße. Der Fahrer blieb jedoch nicht stehen, sondern gab wieder Gas und flüchtete zurück in Richtung Innenstadt.

Am Rödingsmarkt unter der U-Bahnbrücke krachte er seitlich in einen zivilen Polizeiwagen. Trotzdem fuhr er etwa 50 Meter weiter und fuhr noch einmal in einen Streifenwagen - jetzt endlich konnte er gestoppt werden.

36-Jähriger fuhr betrunken und ohne Führerschein

Bei Überprüfung der Papiere stellte die Polizei fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Der 36-Jährige war außerdem betrunken, ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Er wurde vorläufig festgenommen.

