Früherer Weihbischof Hans-Jochen Jaschke gestorben Stand: 11.07.2023 11:41 Uhr Der frühere Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke ist am Dienstag im Alter von 81 Jahre gestorben. Das teilte das Erzbistum Hamburg mit.

Hamburgs Erzbischof Stefan Heße würdigte Jaschke als einen herausragenden Priester, der sich außerordentlich um die katholische Kirche in Norddeutschland verdient gemacht habe: "Meinungsstark, mit einer klaren Haltung und ohne Berührungsängste hat Weihbischof Jaschke der Kirche in der Öffentlichkeit ein Gesicht gegeben, und das weit über Norddeutschland hinaus", sagte Heße.

Engagiert für die Ökumene

Er hob besonders Jaschkes Engagement für die Ökumene und den interreligiösen Dialog hervor. Hans-Jochen Jaschke wurde 1941 im oberschlesischen Beuthen geboren. Nach dem Theologiestudium in Frankfurt am Main und Münster wurde er 1967 in Osnabrück zum Priester geweiht und arbeitete danach als Seelsorger in Bremen. 1989 empfing er in Osnabrück die Bischofsweihe und war danach Weihbischof des Bistums Osnabrück in Hamburg und Schleswig-Holstein. 1995 wurde er Weihbischof im neuerrichteten Erzbistum Hamburg. 2016 wurde er mit Erreichen der Altersgrenze für Bischöfe emeritiert.

