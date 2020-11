Friseur soll Kunden Haarschere in Rücken gerammt haben Stand: 29.11.2020 07:00 Uhr Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Friseur aus Hamburg-Billstedt. Er soll am Sonnabend mit einer Haarschere auf einen Kunden eingestochen haben.

Im Friseursalon am Fischbeker Weg in Hamburg-Billstedt haben sich am Sonnabend gegen 18.30 Uhr ein Friseur und einer seiner Kunden zunächst geschlagen. Dann soll der Friseur nach Informationen der Polizei seinem Kunden eine Haarschere in den Rücken gerammt haben. Das Opfer erlitt dabei tiefe Schnittverletzungen im Bereich der Milz. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der Friseursalon liegt im Erdgeschoss eines zweistöckigen Bürogebäudes an der Kreuzung Zum alten Zollweg. Von dort flüchtete der Friseur nach der Attacke in eine unbekannte Richtung. Die Polizei machte sich mit mehreren Streifwagen auf die Suche nach dem Angreifer, fand ihn aber nicht. Ein Spurensicherer untersuchte den Friseursalon am Samstagabend, die Haarschere, die mutmaßliche Tatwaffe, lag nicht mehr am Tatort. Friseur und Kunde sind einander bekannt, worum sie stritten ist nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen.

AUDIO: Streit beim Friseur (1 Min)

