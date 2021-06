"Fridays for Future" geht in Hamburg wieder auf die Straße Stand: 18.06.2021 06:02 Uhr Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" will heute in Hamburg nach langer Corona-Unterbrechung mit bis zu 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern demonstrieren.

Anfang der Woche hätten die Organisatoren bei der Sozial- und Versammlungsbehörde ein Infektionsschutzkonzept eingereicht und schließlich eine Ausnahmegenehmigung erhalten, teilte "Fridays for Future" mit. Im Zentrum der um 12 Uhr am Jungfernstieg unter dem Motto "Wieder zusammen fürs Klima!" beginnenden Demonstration stehe die Forderung nach einem neuen Klimaschutzgesetz. Nach einer Anfangskundgebung soll die größte Demonstration seit September 2020 durch die Innenstadt ziehen und schließlich um 14.30 Uhr wieder am Jungfernstieg enden.

"Wir wollen messbare Maßnahmen sehen"

"Wir machen auf das Versagen in der Klimapolitik aufmerksam und sind zusammen mit vielen anderen wieder da, wo unser Protest hingehört: Auf der Straße", sagte "Friday for Future"-Sprecherin Maia Stimming. Der Hamburger Senat sei den jungen Leuten ein besseres und ehrliches Klimaschutzgesetz schuldig, ergänzte Sprecher Lorenz Patzner. "Wir wollen konkrete und messbare Maßnahmen sehen, die zur globalen Verantwortung unserer Stadt passen." Da jetzige Schüler später am meisten unter der Klimakrise zu leiden hätten, "haben wir einen Anspruch auf eine Politik, die die schlimmsten Folgen der Erderhitzung abwendet".

