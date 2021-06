"Fridays for Future" demonstriert wieder in Hamburg Stand: 25.06.2021 16:08 Uhr Erneut haben sich am Freitag junge Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung "Fridays for Future" in Hamburg versammelt, um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren.

"Wieder zusammen fürs Klima" - so lautete das Motto der Kundgebung. Rund 200 Menschen versammelten sich am Nachmittag an der U-Bahn-Station St. Pauli. Von dort zogen sie Richtung Innenstadt bis zur Mönckebergstraße, wo "Fridays for Future" im März einen Schriftzug aufgemalt hatte, der die Einhaltung von Klimaschutzzielen anmahnt.

Forderung: Klimaschutzgesetz überarbeiten

Im Mittelpunkt des Protests stand die Forderung nach einer Überarbeitung des bundesweiten Klimaschutzgesetzes, das eine Klimaneutralität erst für 2045 vorsieht. Das müsse zehn Jahre früher der Fall sein, so die Demonstrantinnen und Demonstranten.

Sowohl vom Bund als auch vom Hamburger Senat seien ambitioniertere Klimaschutz-Maßnahmen nötig. Sonst sei das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens nicht zu erreichen, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

In den kommenden Wochen will "Fridays for Future" den Druck auf die Politik erhöhen und damit das Thema Klimaschutz vor der Bundestagswahl in den Fokus rücken.

