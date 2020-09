Stand: 19.09.2020 15:17 Uhr - NDR 90,3

Freiwillige befreien Elbstrand vom Müll

Flaschen, Plastikverpackungen, Zigarettenkippen: 50 Menschen haben sich am Sonnabend am Campingplatz ElbeCamp im Hamburger Westen zusammengefunden, um diesen und anderen Müll am Elbufer wegzuräumen. Anlass war der World Cleanup Day. Seit mehr als 30 Jahren sammeln Freiwillige an diesem Tag Müll ein. Unter den Menschen, die am Elbufer Müll sammelten, waren Obdachlose aus dem Harburg-Huus, Menschen von der Pfoten & Meer-Stiftung und vom Unternehmen Hanse Mondial.

VIDEO: World Clean Up Day (1 Min)

Sensibilisieren für zuviel Plastikmüll

"Die sind alle hier, um für eine plastikmüllfreie Zukunft zu sorgen", sagte Thorben Goebel-Hansen vom Deutschen Roten Kreuz, der das Harburg-Huus für Obdachlose leitet. Er betonte: "Es geht uns nicht nur um diesen einen Tag. Wir möchten sensibilisieren dafür, dass sich zu viel Plastikmüll an Stränden und in den Gewässern befindet." Außerdem gehe es darum, den Menschen, die im Harburg-Huus lebten, einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. "Raus aus der Rolle des Obdachlosen hinein in die Rolle des Umweltschützers", so Goebel-Hansen.

