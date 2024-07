Stand: 30.07.2024 19:30 Uhr Frau verletzt einen Mann in Ottensen mit einem Messer

Bei einem Messerangriff in Ottensen ist am Dienstag ein Mann verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Tatverdächtig ist laut Polizei eine Frau. Sie sei ebenfalls mit einem Rettungswagen in eine Klinik gekommen, vermutlich habe sie einen Schock erlitten. Zu der Tat kam es in einer Wohnung in der Arnoldstraße. Das Motiv ist unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt.

