Stand: 19.08.2024 19:15 Uhr Frau in Dulsberg angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Frau in Dulsberg sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Wie die Ermittler am Montag bekannt gaben, hatte ein Unbekannter die 21-Jährige am Freitag um 23.10 Uhr in der Dithmarscher Straße angegriffen. Die Frau habe laut aufgeschrien, woraufhin der Angreifer von ihr abgelassen habe. Laut Polizei ist der Tatverdächtige 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und soll dunkle Haare, dunkle Augen und eine markante Nase haben.

