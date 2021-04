Forschungsschiff "ATAIR" in Hamburg in Dienst gestellt

Stand: 27.04.2021 17:37 Uhr

An der Hamburger Überseebrücke ist am Nachmittag Deutschlands modernstes Forschungsschiff in Dienst gestellt geworden. Die neue "ATAIR" wird mit vergleichsweise umweltfreundlichem Flüssiggas angetrieben.