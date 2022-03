Ankunft Ukraine-Geflüchteter: CDU kritisiert Hamburger Senat Stand: 08.03.2022 11:25 Uhr Lange Schlangen, schlechte oder keine Verpflegung und Unklarheit hinsichtlich Corona. Die Situation in der zentralen Ankunftsstelle für Ukraine-Geflüchtete in Hamburg-Rahlstedt wird von der CDU kritisiert.

Ukrainische Kriegsgeflüchtete stünden vor der Erstaufnahmeeinrichtung in Rahlstedt in langen Warteschlangen, sagte Fraktionschef Dennis Thering (CDU) am Dienstag. "Ankommende Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, müssen draußen in der Kälte stehen." Freiwillige Helferinnen und Helfer hätten von fehlender Essens- und Getränkeversorgung berichtet. Selbst Decken für die Wartenden gäbe es nicht. "Es kann nicht sein, dass von den Strapazen der Flucht betroffene Kinder und Frauen stundenlang in der Kälte warten müssen. Hier braucht es umgehend beheizte Wartezelte oder Ähnliches", sagte Thering weiter.

Klare Forderung an Hamburgs Ersten Bürgermeister

"Ich erwarte von Bürgermeister Tschentscher (SPD), dass er seinen eigenen Ankündigungen jetzt auch Taten folgen lässt." Die Registrierung der Geflüchteten müsse umgehend verbessert werden. "Dafür braucht es vor allem eine deutliche Personalaufstockung", forderte Thering.

Schon 1.280 Ukraine-Geflüchtete in Hamburg registriert

Nach Angaben des ukrainischen Generalkonsulats vom Sonntag haben inzwischen etwa 1.800 Menschen aus der Ukraine in Hamburg Zuflucht gesucht. Offiziell registriert sind hier bislang 1.280 ukrainische Geflüchtete.

Notunterkunft für Geflüchtete in Messehalle schon halb voll

Viele aus der Ukraine geflohenen Menschen sind bisher privat untergekommen, doch auch die Unterkünfte in Hamburg füllen sich. Einen Tag nach ihrer Einrichtung ist die Notunterkunft für Geflüchtete in den Hamburger Messehallen bereits halb voll. In der Nacht zum Dienstag seien die ersten rund 450 vor dem Krieg Geflohenen aus der Ukraine in Bussen in die Unterkunft gebracht worden, sagte Markus Kaminski vom Deutschen Roten Kreuz, das die Einrichtung betreibt. "Es sind auch schon weitere Busse angekündigt." Ob alle rund 950 Plätze noch am Dienstag belegt würden, sei noch nicht absehbar.

AUDIO: Unterkunft in den Messehallen steht bereit (1 Min)

Spartanische Einrichtung in den Messehallen

Die Notunterkunft in den Messehallen ist in kleine Abteile von jeweils 16 Quadratmetern Größe aufgeteilt. Darin ist immer Platz für je vier Personen. Die Einrichtung ist spartanisch: Zwei Etagenbetten, vier Schließfächer, Tisch und Stühle, vier Garderobenhaken befinden sich darin.

Weitere Geflüchtete sollen in der Schnackenburgallee in Bahrenfeld untergebracht werden. Laut Innenstaatsrat Bernd Krösser miete man derzeit zudem alle schnell verfügbaren Unterkunftsmöglichkeiten an - auch Jugendherbergen, Hotels und Hostels. Dankbar seien die Behörden auch für die große Hilftsbereitschaft der Hamburgerinnen und Hamburger, Geflüchtete privat aufzunehmen, betonte Krösser.

Weiteres Ankunftszentrum geplant

In Unterkünften wie den Messehallen kommen nur diejenigen unter, die bereits offiziell registriert sind. Das passiert im Ankunftszentrum am Bargkooppelstieg in Rahlstedt. Aber längst nicht alle Personen, die sich hier melden, können auch vollständig registriert werden. Das könne später nachgeholt werden - man wolle allzu lange Wartezeiten vermeiden, heißt es aus der Innenbehörde. Weil dennoch lange Wartezeiten auftregen, will die Behörde künftig mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rahlstedt einsetzen. Außerdem plant die Stadt ein weiteres Ankunftszentrum in der Hammer Straße.

Ankunft meist am Hauptbahnhof

Viele Geflüchtete aus der Ukraine kommen mit dem Zug am Hamburger Hauptbahnhof an. Dort erwarten sie Helferinnen und Helfer in gelben Westen. Sie sind im ganzen Bahnhof unterwegs, halten blau-gelbe Schilder hoch und bieten Unterstützung an. Treffpunkt ist gleich neben dem Reisezentrum: Dort können sich die Geflüchteten ausruhen, bekommen Getränke und eine Kleinigkeit zu essen. Ein Bus pendelt zwischen Hauptbahnhof und dem Ankunftszentrum in Rahlstedt.

Manche Geflüchtete auf der Durchreise in Hamburg

Es sind vor allem viele Frauen, junge und ältere, Mütter, Großmütter, Kinder und Jugendliche. Oft können sie weder Deutsch noch Englisch sprechen. Inzwischen haben sich viele polnisch- und russischsprachige Dolmetscher eingefunden. Manche Geflüchtete wollen gleich weiter zu Verwandten nach Kopenhagen, Lübeck oder Bremen.

Mehr als 50.000 Ukrainer in Deutschland angekommen

Das Bundesinnenministerium weiß nach eigenen Angaben bisher von 50.294 nach Deutschland eingereisten Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine. Da es keine Grenzkontrollen gibt, kann die tatsächliche Zahl aber deutlich höher liegen. Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen sich für 90 Tage in Deutschland aufhalten und sich ihren Aufenthaltsort in dieser Zeit aussuchen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag. Über eine gerade aktivierte EU-Regelung können sie zudem unkompliziert für zunächst ein Jahr Schutz erhalten.

