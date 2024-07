Stand: 05.07.2024 12:56 Uhr Fluchtversuch in Hamburg: Auto kollidiert mit Streifenwagen

Weil ein Mann mit seinem Auto bei Rot über Kreuzungen fuhr, war er der Besatzung eines Streifenwagens der Polizei in Hamburg-Iserbrook aufgefallen. Als die Polizisten und Polizistinnen den Wagen stoppen wollten, flüchtete dieser über die Sülldorfer Landstraße bis nach Rissen. Die Verfolgung endete kurz vor dem Westklinikum Hamburg. In der Straße Suurheid kollidierten der Streifenwagen und das Fluchtauto. Der Fahrer versuchte noch, weiter zu Fuß zu fliehen. Er stand unter Drogen und hatte in einer Brotdose geringe Mengen Rauschmittel versteckt.

