Fliegerbombe auf dem Heiligengeistfeld entdeckt Stand: 27.01.2021 16:49 Uhr Auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung muss mit umfangreichen Absperrungen gerechnet werden.

Die britische Fliegerbombe liegt nicht weit entfernt vom Millerntorstadion am alten Telekom-Gebäude im Stadtteil St. Pauli. Auch zur Budapester Straße sind es nur wenige Meter. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger wurde bei Sondierungsarbeiten auf dem Heiligengeistfeld gefunden und muss vor Ort entschärft werden. Dafür ist ein Sperrradius von 300 Metern festgelegt worden. In dem müssen voraussichtlich zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner in Sicherheit gebracht werden. "Da wir das Corona-konform durchführen müssen, stellt uns die Evakuierung vor große Herausforderungen", sagte Feuerwehrsprecher Martin Schneider NDR 90,3. Auch die Unterbringung mit ausreichend Abstand ist noch nicht geklärt.

Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass die Vorbereitungen noch längere Zeit dauern werden, bis der Kampfmittelräumdienst dann mit seiner Arbeit beginnen und den Blindgänger entschärfen kann.

