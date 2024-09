Stand: 14.09.2024 15:49 Uhr Finkenwerder: Auto landet bei Unfall auf dem Dach

Bei einem Unfall in Finkenwerder sind am Sonnabendmittag zwei Autofahrer verletzt worden. Einer der beiden geriet mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Beim Ausweichversuch landete das entgegenkommende Fahrzeug auf dem Grünstreifen. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Beide Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war bis in den Nachmittag für Unfallaufnahme und Bergung blockiert.

