Feuerwehr löscht brennenden Imbiss in Hammerbrook

In der Süderstraße brennt es in einem Imbiss. Etwa 40 Feuerwehrleute sind nach Angaben eines Sprechers vor Ort. Verletzt wurde niemand. Wegen des starken Rauches sollen Anwohnende in Hammerbrook, St. Georg, Hohenfelde und Borgfelde Türen und Fenster geschlossen halten.

