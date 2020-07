Stand: 13.07.2020 06:20 Uhr - NDR 90,3

Feuerwehr in Hamburg kommt später ans Ziel

Hamburgs Feuerwehr bleibt weiter hinter dem Ziel zurück, innerhalb von acht Minuten bei einem sogenannten kritischen Brand vor Ort zu sein. In den ersten drei Monaten des Jahres haben die Einsatzkräfte das nur in 60 Prozent der Fälle geschafft. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU hervor.

Weniger Brände in der Corona-Krise

Vor einem Jahr lag die Quote in Hamburg nach Angaben der Stadt noch bei 65 Prozent - war also um fünf Prozentpunkte besser. Der Hamburger Senat hält die aktuelle Statistik aber nur für bedingt aussagekräftig. Er argumentiert, dass die Quote auch durch die Corona-Krise schlechter geworden ist. Denn während des Lockdowns habe es beispielsweise auf der Reeperbahn seltener gebrannt - die kurzen Anfahrtswege von den Innenstadt-Wachen hätten die Quote in der Vergangenheit positiv beeinflusst.

Hamburger Feuerwehr kommt später ans Ziel NDR 90,3 - 13.07.2020 06:00 Uhr Autor/in: Straehler-Pohl, Jörn Hamburgs Feuerwehr bleibt hinter dem Ziel zurück, innerhalb von acht Minuten bei einem sogenannten kritischen Brand vor Ort zu sein. In den ersten drei Monaten des Jahres wurde das nur in 60 Prozent der Fälle geschafft.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

CDU kritisiert Senat

Die Hamburger CDU hält dagegen an ihrer Kritik fest, dass der rot-grüne Senat nicht genug unternehme, damit die Feuerwehr schnell an ihre Einsatzorte komme. Die Berufsfeuerwehren haben sich bundesweit selbst das Ziel gegeben, bei neun von zehn solcher Einsätze innerhalb von acht Minuten mit den ersten Kräften besonders gefährliche Brände zu bekämpfen.

Weitere Informationen Corona-Krise: So arbeitet Hamburgs Feuerwehr Die Hamburger Feuerwehr ist auch während der Corona-Krise im Dauereinsatz. Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, gibt es entsprechende Maßnahmen - beim Personal und bei der Ausrüstung. (16.04.2020) mehr Neues Rettungsdienstgesetz: Rotes Kreuz besorgt Eine Neuordnung des Rettungsdienstes hat möglicherweise negative Auswirkungen: Das Deutsche Rote Kreuz fürchtet, durch den Wegfall vieler Dienste könnte viel Praxis verloren gehen. (09.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.07.2020 | 06:00 Uhr