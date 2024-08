Stand: 24.08.2024 20:03 Uhr Feuerwehr befreit festgefahrenen DLRG-Strandbuggy

Am Falkensteiner Ufer in Hamburg hat sich am Sonnabendnachmittag der Strandbuggy der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Elbschlick festgefahren. Der Fahrer hatte vermutlich die Grenze vom Sand zum Schlick übersehen. Eigene Abschleppversuche mit einem Geländewagen misslangen. Weil inzwischen die Flut auflief, wurde die Zeit knapp. Die Feuerwehr aus Rissen eilte mit einem Rüstwagen herbei und zog den Buggy mit einer hydraulischen Seilwinde wieder frei.

