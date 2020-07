Stand: 27.07.2020 17:06 Uhr - NDR 90,3

Feuer in Tiefgarage in Bahrenfeld

In einer Tiefgarage in Hamburg-Bahrenfeld haben am Montagnachmittag fünf Autos gebrannt. Wodurch die Wagen Feuer fingen, blieb zunächst unklar. Feuerwehrleute sorgten dafür, dass der Rauch nicht in angrenzende Wohnungen zog. Von einer Drehleiter aus haben sie alle auf Kipp stehenden Fenster in dem Mehrfamilienhaus mit Klebeband verschlossen und abgedichtet.

