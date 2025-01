Stand: 02.01.2025 19:30 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus in der Neustadt

In der Neustadt hat es in der Nacht zu Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Um 0.30 Uhr war der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen. Aus dem Müllraum des Hauses in der Neustädter Straße qualmte es. Das Haus musste evakuiert werden. Die Feuerwehr zog die brennenden Container auf die Straße, um sie zu löschen und um Gebäudeschäden zu vermeiden. Nach 20 Minuten war der Einsatz beendet und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.01.2025 | 19:30 Uhr