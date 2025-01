Feuer in Kirchwerder zerstört Reetdachhaus Stand: 12.01.2025 14:48 Uhr In Hamburg-Kirchwerder hat am Sonntag das traditionelle Reetdach eines Wohnhauses gebrannt. Die Einsatzkräfte retteten zwei Menschen aus dem Gebäude in der Straße Ost-Kraueler-Bogen.

Das historische über 150 Quadratmeter große Haus fiel den Flammen zum Opfer. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergreift. Die zwei Bewohner wurden unverletzt aus dem Haus gerettet und kamen in der Nachbarschaft unter. Ein Feuerwehrmann verletzte sich während des Einsatzes an der Hand, er kam in ein Krankenhaus.

Warnmeldung für Anwohnende

Wegen des Rauchs wurden Anwohnerinnen und Anwohner über eine Warnmeldung dazu angehalten, Türen und Fenster geschlossen halten. Der Rauch zog von Hamburg Richtung Niedersachsen. Mittlerweile wurde die Warnung aber wieder aufgehoben. Die Ursache des Feuers ist noch unklar und wird nun von Brandermittelnden untersucht.

