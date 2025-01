Feuer in Hamburg-Kirchwerder zerstört Reetdachhaus

Stand: 12.01.2025 17:49 Uhr

In Hamburg-Kirchwerder hat am Sonntag das traditionelle Reetdach eines Wohnhauses gebrannt. Zwei Bewohner des Gebäudes in der Straße Ost-Kraueler-Bogen brachten sich in Sicherheit.