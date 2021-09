"Feel Hamburg": Manuela Freitag - Domina in der Herbertstraße Stand: 08.09.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt und darum, was Hamburg ausmacht. In der neuen Folge ist die Domina Manuela Freitag zu Gast.

Mit 57 Jahren ist Manuela Freitag die dienstälteste Domina in der Herbertstraße. Fast jeden Tag sitzt sie, vom Scheitel bis zur Sohle in schwarzes Leder eingeschnürt, kerzengerade auf ihrem Barhocker und lockt die interessierte Kundschaft in ihre Geschäftsräume. Wie aus dem Bremer Heimkind eine selbstbestimmte Prostituierte und erfolgreiche Domina wurde, wie sich das Geschäft mit der Sexualität in den letzten Jahren verändert hat und welchen Einfluss Corona auf ihre Arbeit hat, das alles ist in dieser Woche Thema bei "Feel Hamburg" mit Moderatorin Britta Kehrhahn.

Sohn zum "aufrechten jungen Mann" erzogen

Manuela Freitag ist Mutter eines Sohnes, den sie - und darauf ist sie zu Recht stolz - alleine zu einem "aufrechten jungen Mann" erzogen hat. Schon früh wusste er über den Beruf seiner Mutter Bescheid.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Feel Hamburg | 08.09.2021 | 06:20 Uhr