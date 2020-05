Stand: 02.05.2020 12:09 Uhr - NDR 90,3

Fastenbrechen "to go" in Horn von Danny Marques

In Hamburg leben rund 140.000 Muslime und auch für sie war immer ein Highlight im Fastenmonat Ramadan, Iftar zu feiern. Iftar bedeutet für sie, sich am Abend mit Freunden und Familie zu treffen, um nach Sonnenuntergang gemeinsam zu essen. Wegen der Coronabeschränkungen ist das zuletzt ausgefallen, deshalb hat eine Gemeinde in Horn nun ein "Iftar to go", also zum Mitnehmen gestartet.

"Iftar to go" in Hamburg-Horn NDR 90,3 - 02.05.2020 10:15 Uhr Die Corona-Krise verändert im Ramadan auch das Fastenbrechen. In der Al-Nour-Moschee gibt es das abendliche Essen nun zum Mitnehmen statt als gemeinschaftliches Mahl. Danny Marques berichtet.







Die Sonne geht an diesem Abend um 20.58 Uhr unter. Aber schon zwei Stunden vorher stehen gut zwei Dutzend Menschen Schlange vor dem Eingang der Al-Nour-Moschee an der Sievekingsallee in Horn. Sie stehen mit Abstand hintereinander, Klebestreifen am Boden zeigen die Zwei-Meter-Marken.

Jeder bekommt zwei Tüten

Vor dem Moschee-Eingang ist ein Tisch aufgebaut. Jeder bekommt dort zwei Tüten. In der einen ein warmes Essen: Reis mit Huhn, Kalb oder ein vegetarisches Gericht. In der anderen Tüte sind Obst und Wasser. Dazu gibt es auch einen Einkaufsgutschein für Supermärkte, die gesponsert wurden.

"Unsere Aufgabe besteht es darin, anderen Menschen zu helfen", sagt Daniel Abdin, der sich in der Moschee engagiert und zudem Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Hamburg ist. "Wir als islamisches Zentrum Al-Nour haben in den vergangenen Jahren stets 30 Tage lang für über 300 Menschen Essen ausgegeben. Für uns ist das eine humanitäre Leistung, gerade in Zeiten von Corona."

Iftar sei eigentlich ein soziales Großereignis, sagt Abdin. Hunderte, gar Tausende Menschen kommen normalerweise zusammen. Wegen Corona sei aber gar nichts normal. Das Essen, 200 Portionen, liefert ein Restaurant aus Bergedorf. Finanziert wird es durch private Spenden, aber auch vom Bundesinnenministerium und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Spendensammeln ist schwierig

"Die muslimischen Gemeinden finanzieren sich ausschließlich aus Spenden. Und die Spenden werden gesammelt bei der Freitagskollekte oder anderen Veranstaltungen." Aber 50 Prozent des Geldes würden während des Ramadans gesammelt. "Dadurch, dass wir seit 11. März geschlossene Moscheen haben, leiden viele Moscheen darunter und stehen vor dem Konkurs."

Dennoch sollen die Hamburger Moscheen, die über den Zentralrat der Muslime organisiert sind, bis Ende August geschlossen bleiben, auch wenn Gottesdienste schon bald wieder erlaubt sein sollen, sagt Abdin. Das Risiko einer Ansteckung sei zu hoch. Beim "Iftar to go" gibt es kaum Ansteckungsgefahr, natürlich tragen alle eine Maske. Und freuen sich über das Essen.

Jeden Tag für den Rest des Ramadans, bis zum 23. Mai, verteilt die Al-Nour-Gemeinde nun "Iftar to go". Corona sorgt dafür, dass auch der Ramadan in Hamburg sich verändert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.05.2020 | 10:15 Uhr