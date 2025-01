Stand: 15.01.2025 16:14 Uhr Farbattacken auf Parteibüros von CDU und AfD

Unbekannte haben mit Farbe Parteibüros von der CDU und der AfD in Hamburg verunstaltet. An der Fassade und in den Eingang des CDU-Kreisverbands Wandsbek, in dem auch die Bundestagsabgeordnete Franziska Oppermann ein Büro hat, wurden in der Nacht zu Mittwoch Parolen gesprüht. Ein Sprecher der Hamburger Polizei sagte, der Staatsschutz ermittle wegen Sachbeschädigung. In Harburg wurde ein Geschäftshaus, in dem auch die AfD ein Parteibüro gemietet hat, mit roten Farbbeuteln beworfen.

