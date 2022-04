Familienministerin Spiegel tritt zurück: Reaktionen aus Hamburg Stand: 11.04.2022 16:59 Uhr Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat am Montag ihren Rücktritt erklärt. Als Grund nannte die 41-Jährige die massive Kritik an ihrem Urlaub kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Damals war sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. In Hamburg äußerten sich mehrere Politikerinnen und Politiker zu dem Rücktritt.

Die Hamburger Landesvorsitzende der Grünen, Maryam Blumenthal, sagte NDR 90,3, sie bedauere den Rücktritt. "Es ist ein ganz schlechtes Signal, wenn ein Ministeramt nicht mit der Familie zu vereinbaren ist. Anne Spiegel hinterlässt eine große Lücke."

CDU-Landeschef Ploß begrüßt Rücktritt

Hamburgs CDU-Landeschef Christoph Ploß begrüßte dagegen den Rücktritt. Er sagte: "Es ist gut, dass die Doppelmoral der Grünen um Anne Spiegel am Ende nicht erfolgreich war." Während die Hamburger Grünen von anderen in ähnlichen Fällen lautstark den Rücktritt gefordert hätten, würden sie das untragbare Verhalten von Spiegel verteidigen. Spiegel habe mehrfach falsche Angaben gemacht, so zum Beispiel die Falschaussage, sie habe während des vierwöchigen Urlaubs digital an Kabinettssitzungen teilgenommen.

Boeddinghaus: "CDU-Paschas sollten sich zurückhalten"

Sabine Boeddinghaus, Fraktionschefin der Linken in der Bürgerschaft, meinte, nach der verheerenden Flutkatastrophe einen vierwöchigen Familienurlaub anzutreten sei falsch gewesen. Entscheidend sei aber, dass wieder nur bei einer Ministerin diskutiert werde, wie man Politik und Privatleben vereinbaren könne. Boeddinghaus: "Die CDU-Paschas sollten sich da bedeckt halten."

Ministerin wegen Urlaub nach Flutkatastrophe in der Kritik

Die Bundesfamilienministerin stand wegen eines vierwöchigen Frankreich-Urlaubs nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 massiv in der Kritik. Damals war sie noch rheinland-pfälzische Umweltministerin. Bei einem emotionalen Auftritt hatte sie den Urlaub am Sonntagabend als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt. Dabei räumte sie auch ein, dass sie sich anders als ursprünglich mitgeteilt nicht aus den Ferien zu den Kabinettssitzungen zugeschaltet hatte.

