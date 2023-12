Stand: 05.12.2023 13:40 Uhr Falsche Polizisten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Drei Betrüger sind am Dienstag vom Hamburger Landgericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten sich als Polizisten ausgegeben und mehrere ältere Menschen bestohlen. Ihren Opfern sagten sie am Telefon, dass deren Geld in Gefahr sei. Einer der Männer holte dann als Polizist getarnt Geld und Schmuck bei den Opfern ab. Die Täter im Alter zwischen 25 und 27 Jahren erbeuteten in drei Fällen fast eine halbe Million Euro.

