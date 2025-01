Stand: 08.01.2025 14:53 Uhr Falsche Polizeibeamte in Hamburg unterwegs

In Hamburg sind wieder vermehrt falsche Polizeibeamte unterwegs. Allein am Dienstag gab es drei Fälle in Rahlstedt und Eimsbüttel. Unter anderem erhielt eine 84-Jährige vermeintlich einen Anruf ihrer Bank und wurde unter einem Vorwand dazu aufgefordert, ihre Bankkarte und Wertsachen bereitzulegen. Wenig später erschien ein Mann an der Haustür, der sich als Polizist ausgab und die Sachen mitnahm.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.01.2025 | 15:00 Uhr