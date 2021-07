Fahrraddiebstähle nehmen in Hamburg weiter stark zu Stand: 14.07.2021 06:22 Uhr In Hamburg ist die Zahl der Fahrraddiebstähle im vergangenen Monat offenbar deutlich gestiegen. Der Fahrradclub ADFC will darum, dass mehr Fahrradhäuschen mit sicheren Stellplätzen in den Bezirken errichtet werden.

Aktuell nimmt der Fahrradverkehr in Hamburg weiter zu, doch auch die Zahl der Diebstähle von Fahrrädern steigt. Laut "Hamburger Abendblatt" gab es allein im Juni mehr als 1.100 Fälle - ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Die Polizei will die internen Zahlen nicht bestätigen, räumt auf Nachfrage von NDR 90,3 aber ein, dass es eine Steigerung gab.

AUDIO: Immer mehr Fahrraddiebstähle in Hamburg (1 Min) Immer mehr Fahrraddiebstähle in Hamburg (1 Min)

Vor allem an Bahnhöfen werden Räder gestohlen

Die Fahrräder werden vor allem an Bahnhöfen geklaut, so ein Polizeisprecher. Dabei hätten es Diebinnen und Diebe oft auf günstigere Modelle abgesehen, die oft schlechter gesichert sind als hochpreisige Räder. Da es im Fahrradhandel Lieferschwierigkeiten gibt, würden viele Menschen außerdem Gebrauchträder im Internet kaufen, deren Herkunft oft unklar ist.

Fahrradclub fordert sichere Abstellmöglichkeiten

Der ADFC fordert jetzt vom Senat, deutlich mehr sichere Stellplätze zu schaffen. Dem Fahrradclub schweben abschließbare Fahrradhäuschen vor - möglichst zwei bis drei in jeder Straße. Und deutlich mehr große Fahrradgaragen, zum Beispiel in Altona und am Hauptbahnhof.

Weitere Informationen Wie Sie Ihr Rad vor Diebstahl schützen können Diebe lieben Fahrräder: Hunderttausende werden jährlich geklaut. Wie lassen sich Diebe abschrecken? Ein gutes Schloss ist hilfreich. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten. (26.04.2017) mehr Fahrradschlösser im Vergleich Fahrradschlösser sollen Räder vor Diebstahl schützen. Wie unterscheiden sich Faltschloss, Kettenschloss, Bügelschloss und Spiralschloss? Und was ist beim Abschließen wichtig? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.07.2021 | 06:00 Uhr