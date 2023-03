Fachkräftemangel: Private Pflegeheime in Hamburg schlagen Alarm Stand: 29.03.2023 19:49 Uhr Es gibt viele Berufe, in denen Fachkräfte gesucht werden - besonders dringend in der Pflege. In Hamburg macht deshalb jetzt ein großer Interessensverband Druck auf die Sozialbehörde. Er sagt: die Probleme mit fehlenden Pflegekräften sind zum Teil hausgemacht.

In den kommenden Tagen und Wochen wird die Hamburger Sozialbehörde Post von privaten Pflegeheimbetreibern und Pflegediensten bekommen. Sogenannte Auslastungsanzeigen, in denen konkret beschrieben werden soll, wie stark die Anbieter unter fehlenden Pflegekräften leiden. Und dass es dadurch auch zu Abstrichen in der Versorgungsqualität kommen könne.

Forderung nach mehr Pflegekräften

Verbunden sind diese Meldungen mit konkreten politischen Forderungen an Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD). Dazu zählt, dass es neue Ausbildungswege geben müsse - beispielsweise eine einjährige Ausbildung für Assistenzkräfte, um die Fachkräfte besser zu entlasten. Außerdem müsse die Stadt mehr als bisher dafür tun, um ausländische Pflegekräfte nach Hamburg zu holen. Ins Leben gerufen wurde die Kampagne vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). Zu diesem Verband gehört in Hamburg unter anderem der private Marktführer Pflegen & Wohnen.

