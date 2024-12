Stand: 16.12.2024 20:14 Uhr Ex-St.-Pauli-Profi Burgstaller bei Angriff in Wien schwer verletzt

Der frühere Bundesliga-Profi Guido Burgstaller ist von einem bislang unbekannten Täter schwer verletzt worden. Wie sein Verein Rapid Wien am Montag mitteilte, wurde der 35-Jährige "am Wochenende im Beisein von Zeugen Opfer eines körperlichen Angriffs und erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen". Der Kärntner, der in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und den FC St. Pauli spielte, habe sich "nach einem durch einen brutalen Schlag ausgelösten Sturz unter anderem einen Schädelbasisbruch" zugezogen. Er wird in einem Wiener Krankenhaus behandelt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.12.2024 | 19:30 Uhr