Stand: 08.09.2020 13:11 Uhr - NDR 90,3

Europäische Konferenz zum "Green Shipping" in Hamburg

Wie kann die Schifffahrt klimafreundlicher werden? Das ist in Hamburg heute Thema bei einer Konferenz der EU-Verkehrsminister. Weg von Schweröl lautet, hin zu alternativen Antriebsarten - so lautet die Devise. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gemeinsame Ziele aushandeln. Die sollen dann auch über die Europäische Union hinaus Maßstäbe setzen. Die Umstellung auf flüssiges Erdgas, LNG, gilt dabei nur als Zwischenschritt.

Wenn die Unternehmen in Europa neuartige Antriebe und umweltbewusstere Schiffe entwickeln, könnte das auch einen Wirtschaftsbereich ankurbeln, der durch die Corona-Pandemie schwer angeschlagen ist.

AUDIO: Konferenz zum "Green Shipping" (1 Min)

Auch Reeder und Hafenbetriebe nehmen teil

An der Konferenz im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in der Bernhard-Nocht-Straße nehmen auch Reeder und Hafenbetriebe teil. Die unterstützen den Umstieg auf klimafreundlichere Technologien grundsätzlich. Gleichzeitig meinen sie, dass der Seehandel nicht eingeschränkt werden dürfe und die EU-Häfen gegenüber Drittstaaten nicht in Nachteil geraten sollen. Laut Bundesverkehrsministerium werden 90 Prozent des EU-Außenhandels über den Seeweg abgewickelt.

Auf der Konferenz wird auch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Seeverkehr gesprochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.09.2020 | 12:00 Uhr