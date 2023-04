Etwa 400 Teilnehmer bei Demo im Hamburger Schanzenviertel Rund um den 1. Mai gibt es in Hamburg auch in diesem Jahr wieder viele Demonstrationen von linken und linksextremen Gruppen. Seit dem frühen Nachmittag findet eine erste Demo in der Sternschanze statt.

Am Nachmittag startete das sogenannte "Klassenfest gegen Staat und Kapital" in der Nähe des S-Bahnhofs Sternschanze. Organisiert wurde es aus dem Umfeld der Gruppe "Roter Aufbau Hamburg", die vom Verfassungsschutz als linksextremistisch gewaltorientiert eingestuft wird. Rund 400 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil, angemeldet waren 300 Teilnehmende. Die Stimmung war - wie auch schon in den vergangenen Jahren - friedlich. Begleitet wird das "Klassenfest" von einem größeren Polizeiaufgebot, das sich allerdings im Hintergrund aufhält.

Vergangene "Klassenfeste" verliefen friedlich

Auf einer Bühne treten noch bis zum Abend Künstlerinnen und Künstler aus der linken Szene auf. Die Polizei vermutet, dass sich nach Ende der Veranstaltung einige Teilnehmende ins Schanzenviertel oder auf den Kiez absetzen könnten. Dort befürchten die Beamtinnen und Beamten, dass es auch zu Randale kommen könnte. Die "Klassenfeste" der vergangenen Jahre verliefen aber weitgehend friedlich.

Mehrere Demonstrationen am 1. Mai

Weitere Kundgebungen sind für den Tag der Arbeit am Montag angemeldet. Ab 11 Uhr startet die Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) am U-Bahnhof Straßburger Straße. Unter der Motto "Das System ist die Krise, Anarchismus in die Offensive" hat das anarchistische Bündnis "Schwarz-Roter 1. Mai" für Montag zur einer Demo aufgerufen. Laut Polizei sind rund 800 Teilnehmende angemeldet. Das Bündnis "Wer hat, der gibt" will mit etwa 1.000 Demonstrierenden vom Eppendorfer Baum zum Dammtor-Bahnhof laufen. Unter dem Motto "Kampf auf der Straße, Streik im Betrieb - Das ist unsere Antwort auf Eure Politik" ist die revolutionäre 1. Mai-Demo aus dem Umfeld des vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuften "Roten Aufbaus" geplant. Auch hier wurden laut Polizei 1.000 Teilnehmende angekündigt.

Polizei bekommt Verstärkung aus Nachbarländern

Die Polizei ist das gesamte lange Wochenende mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. Mit dabei sind auch Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein, Bremen und von der Bundespolizei, hatte Polizeisprecherin Sandra Levgrün im NDR Hamburg Journal gesagt. Demnach rechnet die Polizei vor allem bei Veranstaltungen, die bis in den Abend gehen, damit, dass es auch Sachbeschädigungen geben könnte.

