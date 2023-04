Erster verkaufsoffener Sonntag in Hamburg in diesem Jahr Stand: 01.04.2023 10:06 Uhr In Hamburg gibt es morgen den ersten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres. Viele Geschäfte in der Innenstadt und in den Stadtteilen sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Der verkaufsoffene Sonntag steht unter dem Motto "Sport und Gesundheit". Vielerorts werden zu diesem Motto passende Veranstaltungen angeboten. Zudem werden erste Ostermärkte veranstaltet. "Dank all dieser Aktionen rund um Sport und Ernährung bekommen die Besucherinnen und Besucher einen Anstoß, selbst aktiv zu werden und etwas für ihre Gesundheit zu tun. Wir freuen uns über dieses attraktive Programm am verkaufsoffenen Sonntag, das zusammen mit dem Einkaufsbummel einen abwechslungsreichen Tag voller Erlebnisse bietet“, sagt City Managerin Brigitte Engler.

Sicherheitsparcours auf dem Gänsemarkt

Zum Beispiel laden die Cyclassics und der World Triathlon zu einer Fahrradtour (ca. 50 km) oder einer gemeinsamen Alsterlaufrunde ein. Start und Ziel ist jeweils am Mönckebergbrunnen. Auf dem Gänsemarkt gibt es einen Cross-Parcours und Technik-Übungen auf dem Rad für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 15 Jahren an. Zudem lädt die Verkehrswacht Hamburg zu einem Sicherheits- und Geschicklichkeitsparcours ein.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr in Hamburg

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen - der 2. April ist der erste Termin 2023. Ein Bummel ist von 13 Uhr bis 18 Uhr in der Innenstadt und vielen Stadtteilen möglich. Am 2. Juli 2023 gibt es den nächsten verkaufsoffenen Sonntag, unter dem Motto "Inklusion und Integration".

