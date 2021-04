Erste Obdachlose in Hamburg gegen Corona geimpft Stand: 27.04.2021 08:53 Uhr Nachdem eine Impfstofflieferung des Herstellers Johnson & Johnson eingetroffen ist, sind in Hamburg die ersten Obdachlosen gegen das Coronavirus geimpft worden.

Die ersten Impfungen seien bereits am Montagnachmittag verabreicht worden, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde am Dienstag. Sie sollen nun zügig in den Obdachlosenunterkünften fortgesetzt werden. "Es ist gut, dass uns dieser Impfstoff zur Verfügung steht - so können wir den lange erwarteten Impfschutz mit nur einer Impfdosis erreichen und für eine sehr mobile Zielgruppe einen wichtigen Schutz erreichen", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) dazu.

15 weitere Corona-Fälle entdeckt

Videos 1 Min Einsatz in Obdachlosen-Unterkunft "Pik As" Einige Bewohner der Unterkunft mussten zu ihrem eigenen Schutz vor dem Coronavirus in eine Quarantäne-Station verlegt werden. 1 Min

Zuvor waren alle Bewohnerinnen und Bewohner der Obdachlosenunterkünfte des Winternotprogramms auf das Coronavirus getestet worden, nachdem seit Anfang April 53 Fälle aufgefallen waren. Die Reihentests bei mehreren Hundert Bewohnern hätten nun 15 weitere positive Fälle hervorgebracht, die nicht mit den Infektionen zuvor erkennbar in Zusammenhang gestanden hätten, sagte der Behördensprecher. Für sie wurde eine Quarantäne angeordnet.

Alle nachweislich negativ getesteten Obdachlosen sollen nun gemeinsam an zwei Standorten untergebracht und unverzüglich von mobilen Impfteams geimpft werden. Die sechs Standorte des Winternotprogramms werden dafür zwei Monate länger in Betrieb sein.

Weitere Informationen Corona-Reihentestungen in Hamburgs Winternotprogramm Die Bewohner aller Standorte sind auf Corona getestet worden. Je nach Ergebnis wurden sie im Anschluss voneinander getrennt. (26.04.2021) mehr Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.04.2021 | 08:30 Uhr