Erste Gerettete aus Afghanistan in Hamburg angekommen Stand: 18.08.2021 19:42 Uhr Die ersten aus Kabul geflogenen afghanischen Ortskräfte sind am Mittwochabend in Hamburg eingetroffen. Sie waren in einem Bus vom Frankfurter Flughafen in die Hansestadt gebracht worden.

Eine Lufthansa-Maschine mit etwa 130 Geretteten war aus Taschkent kommend am frühen Morgen dort gelandet. Danach wurden sie untersucht, registriert und auf Corona getestet. 19 Menschen bestiegen dann einen Bus nach Hamburg, der von zwei Fahrzeugen der Feldjäger begleitet wurde. Es handelt sich um afghanische Ortskräfte und ihre Familien, darunter sieben Kinder. Sie werden zunächst in der Flüchtlingsunterkunft Neuer Höltigbaum in Rahlstedt untergebracht.

"Emotionale Reise"

"Es war eine sehr emotionale Reise", sagte Stabsfeldwebel Simone Riek, die die Afghanen auf der Busfahrt begleitete. Am Anfang sei die Atmosphäre gespannt gewesen. Dann hätten die Afghanen in Gesprächen, bei denen zwei Ortskräfte übersetzten, schnell Vertrauen gefasst. Sie hätten immer wieder betont, wie froh und dankbar sie für ihre Rettung seien. Weitere Busse des Landeskommandos Hamburg der Bundeswehr bleiben in Frankfurt, um später weitere Menschen aus Afghanistan in die Hansestadt zu bringen.

AUDIO: Afghanen auf dem Weg nach Hamburg (3 Min) Afghanen auf dem Weg nach Hamburg (3 Min)

Grote: Sofortiges Aufenthaltsrecht für Gerettete

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) sagte dem NDR, er gehe davon aus dass die Geretteten ein sofortiges Aufenthaltsrecht bekommen und nicht in ein Asylverfahren müssten. Er hoffe, dass die Hansestadt in den kommenden Tagen weitere Menschen aus dem Krisengebiet unterbringen könne. Es gebe keine Obergrenze. Nach Gesprächen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern glaube er nicht, dass die Kapazitäten ein Problem seien. Die Aufnahmebereitschaft sei riesig.

Tschentscher: Bis zu 250 Menschen nach Hamburg

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte am Dienstagabend per Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass die Bundeswehr "bis zu 250 Gerettete" mit Bussen vom Frankfurter Flughafen in die Hansestadt bringen werde.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.08.2021 | 19:30 Uhr